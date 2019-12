Sassuolo-Napoli: le probabili formazioni

Cronaca 21 Dicembre 2019 Fonte: TuttoNapoli



Gattuso deve rinunciare a Koulibaly e Maksimovic, quindi spazio a Luperto in coppia con Manolas





Cronaca21 Dicembre 2019TuttoNapoliGattuso deve rinunciare a Koulibaly e Maksimovic, quindi spazio a Luperto in coppia con Manolas A caccia di una vittoria che manca da addirittura otto turni. Il Napoli proverà a interrompere quest'incredibile crisi nell'ultima gara del 2019 sul campo del Sassuolo. Scenario da sempre ostico, al punto che pure Sarri - che nei suoi anni ha macinato avversari in tutta Italia - non ci ha mai vinto. L'ultima vittoria risale infatti all'epoca Benitez e Gattuso dovrà sovvertire la tendenza, visto che il Napoli è già all'ultima spiaggia per dare un senso al girone di ritorno. Il distacco infatti ora è ampio anche per i posti che portano all'Europa League e nel nuovo anno si inizierà subito con Inter e Lazio.



I numeri del resto evidenziano il disastro azzurro di questi mesi. La vittoria manca da otto turni (solo la Spal è in una striscia peggiore con 9) e per arrivare almeno alla nona bisogna tornare alla stagione 2008/09, con Roberto Donadoni in panchina. Per quanto riguarda i 21 punti raccolti, invece, è la peggiore partenza del 2000/01, stagione che terminò con la retrocessione. Il problema principale resta la concretizzazione: gli azzurri sono quelli che hanno tentato più tiri (325), ma sono quintultimi per percentuale realizzativa (7,7%).



Di fronte ci sarà un Sassuolo in un ottimo momento, imbattuto da quattro turni (pareggi contro Juventus, Cagliari, Milan e vittoria col Brescia) e l'ultimo ko risale a novembre per mano della Lazio, peraltro solo in pieno recupero. I neroverdi stanno trovando sempre più certezze nel gioco di De Zerbi ed hanno trovato il gol in tutte le ultime 8 gare di serie A giocate al Mapei Stadium. Il Sassuolo è anche la quarta squadra per possesso medio più alto (56%), dietro solo a Napoli (59,8%), Juventus (59,6) e Atalanta (56,4%), e la terza per passaggi riusciti dietro Juve e Napoli.



Si incrociano due squadre all'opposto nei primi 15'. Il Napoli nel primo quarto d'ora ha segnato più gol di tutti (3) e avrà di fronte la squadra che ne ha incassati di più in questo intervallo di tempo (5). In generale il Sassuolo è la squadra che ne ha subiti di più anche nei primi tempi (16). Numeri opposti anche per i colpi di testa: un solo gol per il Sassuolo contro i sei del Napoli.



LE ULTIME SUL SASSUOLO - De Zerbi senza Consigli, Defrel e Chiriches, oltre allo squalificato Toljan. Non è al meglio Magnanelli che è in ballottaggio, nella coppia con Locatelli, con Duncan o Traorè. In difesa chance per Muldur a destra, al Romagna e Ferrari favoriti su Marlos e Kyriakopoulos a sinistra. In attacco Berardi (non è al meglio, ma dovrebbe stringere i denti), Djuricic e Boga in supporto a Caputo.



LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso deve rinunciare a Koulibaly e Maksimovic, quindi spazio a Luperto in coppia con Manolas con Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. A centrocampo solito terzetto ma stavolta potrebbe agire Fabian al centro con Allan e Zielinski mezzali. In attacco Milik inamovibile al centro, con Insigne a sinistra ed a destra il ballottaggio Callejon-Lozano, con quest'ultimo che potrebbe convincere Gattuso per provare a punire in velocità la linea alta del Sassuolo.



SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Ballottaggi: Ferrari-Marlos 55%-45%, Magnanelli-Duncan/Traorè 55%-45%



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Callejon-Lozano 55%-45%, Insigne-Mertens/Younes 60%-40%



(antonio gaito)