I convocati per il match con il Sassuolo

Cronaca 21 Dicembre 2019 Fonte: SSC Napoli



La lista di Gattuso per il match al Mapei Stadium





Cronaca21 Dicembre 2019SSC NapoliLa lista di Gattuso per il match al Mapei Stadium Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Allenamento sul campo 2 iniziato con una fase di attivazione.

Successivamente esercizi finalizzati alla velocità e lavoro tattico. Terapie per Maksimovic e Koulibaly.

Karnezis non si è allenato per una sindrome influenzale. Al suo posto convocato il portiere della Primavera Antonio Daniele (maglia 15).



I convocati: Allan, Callejon, Daniele, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Leandrinho, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.