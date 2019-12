De Zerbi: "Incontriamo un avversario forte"

Interviste21 Dicembre 2019US Sassuolo"Non stanno attraversando un bel periodo ma arriveranno molto carichi. Noi dovremo avere massima fame dei punti" "Quando abbiamo coraggio e attenzione facciamo buone partite. E spero che anche domani potremo dire di aver raccolto punti importanti". Così il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Napoli: "Incontriamo un avversario forte: non stanno attraversando un bel periodo ma sono forti e arriveranno molto carichi. Noi per controbattere dovremo essere ancora più carichi: i valori sono diversi per cui dovremo avere massima fame dei punti, dobbiamo scendere in campo con lo stesso coraggio visto nelle ultime partite".



Il sistema di gioco

"Partire dal basso ci porta dei vantaggi, lo facciamo per questo. A volte possiamo essere più verticali, bisogna migliorare nelle scelte dell'ultimo passaggio. Con il Brescia siamo stati cinici. a volte però sbagliamo troppo, come successo in trasferta col Milan. Rispetto a calciare da 30 metri, preferisco prendersi il rischio di mandare un compagno davanti al portiere avversario. Nei primi mesi sono stato in difficoltà ma in tutta la carriera non ho mai avuto un sistema di gioco preferito, come non odio nessun modulo. Cerco di mettere i giocatori nelle migliori posizioni, mantenendo il principio. Il sistema aiuta a trovare le posizioni. La svolta è stato il secondo tempo con la Fiorentina, dove abbiamo meritato di perdere ma per l'atteggiamento e non per le occasioni"



Verso il Napoli

"Gattuso avrà preparato benissimo la partita, così come fa sempre, e non li troveremo impreparati. Nei singoli hanno qualità grandissime. Noi abbiamo in dubbio Manganelli, Djuricic e Berardi. Qualcuno mi ha dato la disponibilità perché non vuole stare fuori, ma sono situazioni a rischio e non voglio che ce ne siano. Negli ultimi sei mesi siamo stati tartassati dagli infortuni e ne stiamo venendo fuori. Preferisco scegliere e stare al completo, ma siamo in grado di sopperire alle assenze. Anche domani, la formazione la farò in base a quelli che reputo migliori negli undici, considerando che le partite si possono modificare in corso. Muldur gioca a destra al posto di Toljan. In porta Pegolo, Consigli non è convocato”.



