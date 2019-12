Sassuolo-Napoli: i precedenti

Sarà il confronto numero 13 tra Sassuolo e Napoli in Serie A. E' la settima sfida in casa emiliana.



Questo il bilancio delle precedenti 6 gare: un successo Sassuolo, 3 pareggi e 2 vittorie Napoli.





Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro il Sassuolo in Serie A:





28 settembre 2014 - Sassuolo v Napoli 0-1





Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro il Sassuolo in Serie A:





10 marzo 2019 - Sassuolo v Napoli 1-1





Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro il Sassuolo in Serie A:





23 agosto 2015 - Sassuolo v Napoli 2-1