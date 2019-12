HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Ruiz regista contro il Sassuolo

Cronaca 19 Dicembre 2019 Fonte: Gazzetta dello Sport



Mertens ancora in palestra, ma non ci sono comunicazioni sulle sue condizioni fisiche





Cronaca19 Dicembre 2019Gazzetta dello SportMertens ancora in palestra, ma non ci sono comunicazioni sulle sue condizioni fisiche Fabian dunque torna al centro del gioco. Almeno così sembra dalle ultime prove ordinate da Rino Gattuso che sta dando importanza a ogni piccolo particolare in allenamento. Lavorando anche sulle caratteristiche avversarie. Nel senso che con un Sassuolo abituato a pressare alto per riprendersi subito il pallone, servirà un'uscita palla molto pulita, anche perché al nuovo allenatore piacciono poco i lanci dalla difesa e preferisce una costruzione dal basso.



E così provando, Fabian Ruiz è tornato centrale con Allan spostato a mezzala. Zielinski resterà comunque sul centrosinistra. In attesa che dal mercato di gennaio arrivi un rinforzo, il centrocampo del Napoli ruota intorno a questi tre uomini e al più inesperto macedone Elmas, di fatto unica alternativa con il 2000 Gaetano. Fabian quel ruolo lo ha già ricoperto a volte, ma ultimamente lo spagnolo ha peccato di condizione psico-fisica deludendo le grandi aspettative che ci sono intorno a lui, anche in Spagna. Vedremo se il posticipo di domenica in casa del Sassuolo potrà essere una svolta per Ruiz e soprattutto per il Napoli.



Fabian dunque torna al centro del gioco. Almeno così sembra dalle ultime prove ordinate da Rino Gattuso che sta dando importanza a ogni piccolo particolare in allenamento. Lavorando anche sulle caratteristiche avversarie. Nel senso che con un Sassuolo abituato a pressare alto per riprendersi subito il pallone, servirà un'uscita palla molto pulita, anche perché al nuovo allenatore piacciono poco i lanci dalla difesa e preferisce una costruzione dal basso.E così provando, Fabian Ruiz è tornato centrale con Allan spostato a mezzala. Zielinski resterà comunque sul centrosinistra. In attesa che dal mercato di gennaio arrivi un rinforzo, il centrocampo del Napoli ruota intorno a questi tre uomini e al più inesperto macedone Elmas, di fatto unica alternativa con il 2000 Gaetano. Fabian quel ruolo lo ha già ricoperto a volte, ma ultimamente lo spagnolo ha peccato di condizione psico-fisica deludendo le grandi aspettative che ci sono intorno a lui, anche in Spagna. Vedremo se il posticipo di domenica in casa del Sassuolo potrà essere una svolta per Ruiz e soprattutto per il Napoli. Vai alle altre della categoria Cronaca I Google Alert vengono in-

viati via e-mail per segna-

lare i nuovi articoli pubbli-

cati su SoloNapoli.com Frequenza: giornalieri settimanali E-mail: Username: Password: Le news sul Napoli

nella tua mailbox Tua e-mail: Seconda Mano © SoloNapoli - Credits