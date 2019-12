Zielinski pronto a firmare per altri cinque anni

Nella sessione invernale arriverà qualche rinforzo, prima della possibile rivoluzione estiva. Ma la società azzurra lavora anche alle conferme, come quella di Piotr Zielinski. Si tratta per il rinnovo del centrocampista polacco, si punta a definire l'accordo nei prossimi giorni: l'ex Empoli e Udinese dovrebbe siglare un nuovo contratto fino al 2024. Intesa sempre più vicina, Piotr Zielinski pronto a firmare per altri cinque anni per il Napoli.



I numeri di Zielinski in stagione

Sempre presente in campionato, titolare in 15 delle 16 partite giocate fin qui dal Napoli e subentrato solo nella gara giocata contro l'Hellas Verona al San Paolo (l'ultima vittoria azzurra in Serie A). Piotr Zielinski ha saltato una sola partita in questa stagione, quella di Genk in Champions League. Carlo Ancelotti lo ha utilizzato da centrocampista davanti alla difesa ma anche da esterno a sinistra, mentre Gattuso lo ha schierato mezzala nel suo 4-3-3 all'esordio contro il Parma. Elemento centrale nel Napoli di questa stagione, il polacco ha però abbassato la sua media realizzativa: un solo gol per lui, quello dell'1-1 alla Dacia Arena contro l'Udinese.



