Interviste 18 Dicembre 2019 Fonte: Sky



Interviste18 Dicembre 2019Sky"Dobbiamo seguire Gattuso e lasciare il cuore in campo. Meglio con il 4-3-3? Abbiamo calciatori che hanno sempre giocato così" L'esonero di Ancelotti, il ko alla prima di Gattuso, poi il Barça alle urne degli ottavi di Champions. In casa Napoli il momento resta delicatissimo: "Ma non abbiamo paura", parla Arkadiusz Milik ai microfoni di Sky Sport da Castelvolturno. "Cresceremo anche come uomini e serate come quella di ieri", la cena di Natale della squadra azzurra, "possono aiutarci a venirne fuori tutti insieme. Non voglio tornare dietro e parlare di Ancelotti, abbiamo sbagliato tutti. Da quando sono a Napoli non avevo mai vissuto una situazione del genere". Ottavo posto e meno undici dalla zona Champions: "Questa classifica non può essere la nostra", Milik non ci sta. "Vogliamo la Champions".



