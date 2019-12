Valverde: "Napoli avversario forte e complicato"



Interviste 16 Dicembre 2019 Fonte: Corriere dello Sport



Amor: "Ognuno potrà dire se è un sorteggio buono o meno, questione di gusti, ma rispetteremo il Napol"





Interviste16 Dicembre 2019Corriere dello SportAmor: "Ognuno potrà dire se è un sorteggio buono o meno, questione di gusti, ma rispetteremo il Napol"

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde non si fida del Napoli in vista degli ottavi di finale di Champions League, sorteggiati oggi dalla Uefa: “E' un avversario forte e complicato con una grande atmosfera nel suo stadio – dice l'allenatore dei blaugrana – non si può mai sapere come staremo quando li andremo ad affrontare. Hanno giocatori importanti davanti come Mertens e Insigne. Negli Stati Uniti (dove Napoli e Barcellona si sono affrontate due volte lo scorso agosto con un successo per parte, n.d.r.) hanno già dimostrato di avere una qualità, è una squadra che gioca bene. Vedremo come staremo quando ci affronteremo”. Valverde conosce l'atmosfera del San Paolo per averci giocato con l'Athletic Bilbao nel 2014: “C'è calore, in uno stadio in cui il tifo è molto alto. Siamo abituati a giocare in ambienti del genere, giocare la partita a Napoli sarà bellissimo”.



Amor: "Tutti gli avversari sono duri"

Guillermo Amor, ex calciatore di Barcellona e Fiorentina, oggi direttore per le relazioni istituzionali del club catalano, dice la sua: “Tutti gli avversari sono duri, non puoi andare in giro a pensare chi vorresti pescare o evitare, sarebbe una mancanza di rispetto. Ognuno potrà dire se è un sorteggio buono o meno, questione di gusti, ma rispetteremo il Napoli. Hanno appena cambiato allenatore e ora vedremo che tipo di squadra affronteremo”.