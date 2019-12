Champions: il Napoli pesca il Barcellona

Cronaca16 Dicembre 2019SSC NapoliGattuso: "Avremo di fronte una grande squadra, una grande sfida e due gare affascinanti. Le affronteremo senza paura" Il Napoli affronterà il Barcellona agli ottavi di finale di Champions.



Andata: Napoli-Barcellona, 25 febbraio. Ritorno: Barcellona-Napoli, 18 marzo.



Questo il commento al sorteggio di Gennaro Gattuso: "Avremo di fronte una grande squadra, una grande sfida e due gare affascinanti. Le affronteremo senza paura"



Il Barcellona si è qualificato agli ottavi vincendo il Gruppo F davanti a Borussia Dortmund, Inter e Slavia Praga.



- PRECEDENTI -



Il Napoli ha affrontato il Barca questa estate nel Trofeo "La-Liga-Serie A Cup" in due gare negli Stati Uniti il 6 e l'8 agosto. All'andata vinsero gli azzurri per 1-0, al ritorno prevalsero i catalani per 2-1.



In precedenza il Napoli aveva incontrato il Barcellona nel Trofeo Gamper il 22 agosto del 2011. Vinsero i catalani per 5-0.



Questa sarà la prima volta che Napoli e Barcellona si sfideranno in una competizione Uefa ufficiale.



- IL QUADRO DEGLI OTTAVI -







