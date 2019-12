Voci dal Forum: Colpa di chi?



Consiglio di lasciar perdere eventuali sogni di gloria e di guardarsi le spalle, la zona retrocessione si fa tremendamente vicina





Quello di Gattuso non è stato, come si sperava, un bell'inizio, ma la colpa forse è di Ancelotti. Pare che a centrocampo tutti abbiano giocato nei ruoli a loro più congeniali, ma il centrocampo continua a non esistere e, forse, anche qui la colpa è di Ancelotti. Troppo frettolosamente sono stati venduti Rog e Diawara, perché, si diceva, bisognava far cassa. Cassa fu fatta e anche abbondantemente, ma James non fu preso perché il cosiddetto presidentissimo lo voleva in regalo. La colpa? Naturalmente di Ancelotti. Insigne continua, pur giocando nel suo ruolo, ad essere dannoso, ma la colpa è di Ancelotti. Bah, non so che dire. Consiglio di lasciar perdere eventuali sogni di gloria e di guardarsi le spalle, la zona retrocessione si fa tremendamente vicina. La squadra è stata allestita male, quindi non può fare diversamente. Servirebbero come il pane gente, come Rog e Diawara, specie quest'ultimo, ma le cose stanno come stanno, e tant'è.

Colpa di Ancelotti? No, uno solo è responsabile di questo sfascio: De Laurentiis, il cosiddetto presidentissimo, il nostro matador! Con tale presidente, nessuno s'illuda, non si va da nessuna da parte. È un continuo piagnisteo, un dilagare di parole inutili e dannose, un bilancio solo per il suo tornaconto personale e, infine, una divisione. Ha diviso la stampa, ha diviso la gente, ha diviso la tifoseria, ha diviso tutto e di più e c'è ancora chi scioccamente lo giustifica. Il giorno che se ne andrà, sarà una liberazione.

La partita. Dirò poco o nulla. Il Parma ha fatto la sua partita e alla fine ha cucinato il suo pollo. Da parte del Napoli tanta volontà e poche, pochissime idee. Squadra che continua ad essere senza equilibrio, perché è senza centrocampo. A mio modo di vedere, l'unica mossa da tentare è quella di Elmas a protezione della difesa, Allan e Fabian a guardia del centrocampo, e Zielinski esterno sinistro. Lo dico da tempo e non vedo altre vie d'uscita. Per quanto riguarda oggi, una sola nota: non ho capito e continuo a non capire la sostituzione di Allan con Ciro. Erano da brividi i vuoti a centrocampo.

Al San Paolo di Napoli Parma - Napoli 2-1.

Marcatori: al 4° Kulusevski; al 64° Milik; al 90° Gervinho

Albatros è stato miracoloso in due occasioni; bene Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; insufficienti k2 e Luperto; Fabian, Allan e Zielinski al di sotto della sufficienza, 5,5 tanto per intenderci; insufficiente Calleti; più che sufficiente Ciro; ottimo Milik; velo pietoso per Insigne, perché dargli un voto sarebbe troppo offensivo.

Per finire. La colpa di chi? Naturalmente di Ancelotti.