Luperto: "Una sconfitta immeritata"

14 Dicembre 2019



Interviste14 Dicembre 2019SSC Napoli"È un periodo che proprio non vuole girar bene. Non riusciamo ad ottenere quello che meriteremmo e gli episodi non ci premiano" Sebastiano Luperto è entrato dopo pochi minuti al posto dell'infortunato Koulibaly nel match contro il Parma.: "Purtroppo abbiamo preso subito gol, ma poi la squadra ha reagito bene. Dopo il pareggio si è giocato a una sola porta".



"Sono entrato dopo poco e non è stato facile con il Parma in vantaggio, ma poi abbiamo preso le misure. Si poteva ribaltare la gara e lo avremmo anche meritato per l'intensità che abbiamo messo in campo"