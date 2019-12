Gattuso: "Dobbiamo lavorare sulla testa"

Interviste14 Dicembre 2019Corriere dello Sport"Questa è una grande squadra che ha però perso convinzione e fiducia nei propri mezzi. Non ha giocato male solo Insigne" “La squadra mentalmente non sta bene. Abbiamo preparato la partita in due giorni e mezzo. Ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo, non credo alla sfortuna. La squadra deve tornare a credere nel proprio potenziale, deve togliersi dalla testa le problematiche. Io penso sia una grande squadra con giocatori fortissimi”. Esordio con ko per Gattuso al Napoli. L'amarezza del nuovo tecnico azzurro è palpabile al termine della vittoria del Parma al San Paolo: “Ho visto delle cose positive ma che sicuramente non bastano. È una squadra in sofferenza - ha detto a Sky Sport -. Dobbiamo trovare tantissimo equilibrio. Insigne? Non parlerei dei singoli, per 9/10 anni il Napoli è stato secondo o terzo in classifica. I fischi ci stanno. Bisogna stare sul pezzo. Non ha giocato male solo Insigne”.



“Questa è una squadra costruita per stare in alto. Bisogna lavorare sulla testa. I primi dieci minuti sono stati una sciagura umana e rispecchiano il nostro momento. Differenze con il mio Milan? Lì si era in difficoltà da qualche anno, qui è una situazione nuova. Quarto posto? In questo momento abbiamo il dovere di pensarci ma anche il dovere di migliorare pensando partita dopo partita”.



