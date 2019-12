Napoli-Parma: i voti agli azzurri



Cronaca 14 Dicembre 2019 Fonte: Eurosport



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta casalinga





Alex MERET 7 - Ha poco da fare, ma si fa trovare pronto quando chiamato in causa. Pazzesca la parata su Gervinho nel primo tempo che vale praticamente un gol.



Giovanni DI LORENZO 6,5 - Continua a fare avanti e indietro sulla fascia destra. Il problema è che quando Gervinho parte non è semplicissimo tenerlo, ma lui riesce nell'intento più volte.



Kostas MANOLAS 6,5 - Fa buona guardia dietro. Utile anche in fase offensiva sulle milioni di palle inattive. Ma alla fine non riesce mai ad essere pericoloso di testa.



Kalidou KOULIBALY 4 - Può un giocatore stare in campo quattro minuti ed essere il peggiore? Beh se in quattro minuti fa due errori clamorosi e uno di questi causa il gol del vantaggio del Parma, diventa il peggiore. E l'infortunio non c'entra nulla, accade dopo l'errore. (Dal 4' Sebastiano LUPERTO 6: Primi minuti veramente difficili per lui, con un Parma pericoloso e col morale alle stelle. Nella seconda parte di gara prende le misure, anche perché Sprocati non crea grandissimi problemi).



Mário RUI 6 - Si sgancia con continuità sulla fascia sinistra. Male però nel contropiede decisivo nel finale.



Marques ALLAN 5 - Il peggiore del centrocampo degli azzurri. Non si vede mai, assolutamente fuori dal gioco. (Dal 63' Dries MERTENS 6,5: Entra e mette subito il cross perfetto per il gol di Milik. Poi va vicino al vantaggio in più occasioni. Buon ingresso del belga).



Fabián RUIZ 6 - Alterna giocate intelligenti a qualche errore di troppo nella propria metà campo.



Piotr ZIELINSKI 6 - Nel primo tempo è sicuramente il migliore del Napoli, con diverse occasioni create da ogni parte. Cala però nella ripresa e la sua scivolata nel finale regala il gol della vittoria agli ospiti.



José CALLEJÓN 5,5 - Bene sulla fascia, meno in area quando fatica ad essere pericoloso. Nel finale ha l'occasione per pareggiare ma la spreca malamente



Lorenzo INSIGNE 5 - Difficile dare un voto alla prestazione di Lorenzo. Non gioca male, corre molto e crea tantissimo soprattutto nel primo tempo. Purtroppo sono gli errori che pesano, di cui uno veramente clamoroso. Fischiato, abbandona il campo. (Dal 78' Hirving LOZANO S.V: Ha pochi palloni per mettersi in luce).



Arkadiusz MILIK 7 - Forse il migliore del Napoli. Sempre pericoloso su ogni pallone, bravissimo a trovare il gol del pareggio alla sua maniera.



All. Rino GATTUSO 5,5 - La squadra partenopea non gioca male e ha moltissime di occasioni per pareggiare i conti e vincere l'incontro, ma la palla non entra grazie a un grande Sepe a una poca cattiveria sotto porta. Ha preparato questa partita in pochi giorni e si è visto, ma il problema è nella testa di questo Napoli. C'è da lavorare sulla fiducia di questi giocatori.